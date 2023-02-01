Том Брэди снова объявил о завершении карьеры

Один из наиболее выдающихся игроков в истории Национальной футбольной лиги (NFL) Том Брэди объявил о завершении спортивной карьеры. Такое же заявление футболист делал ровно год назад, 1 февраля 2022 года, однако вернулся в спорт спустя 40 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Том Брэди

Фото: Matt Sullivan/File Photo, Reuters Том Брэди

Фото: Matt Sullivan/File Photo, Reuters

«Да, в прошлый раз процесс был весьма сложным, но сегодня утром я проснулся и решил, что просто нажму на запись и дам вам знать первыми. Не буду многословным: большое спасибо каждому из вас за поддержку»,— сказал Брэди в видеообращении, размещенном в его Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной Meta).

С 2000 по 2019 год Том Брэди играл за New England Patriots, а в 2020-м перешел в Tampa Bay Buccaneers. Он является семикратным победителем Супербоула и считается одним из лучших квотербеков в истории американского футбола.

Андрей Сапожников