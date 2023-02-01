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Том Брэди снова объявил о завершении карьеры

Один из наиболее выдающихся игроков в истории Национальной футбольной лиги (NFL) Том Брэди объявил о завершении спортивной карьеры. Такое же заявление футболист делал ровно год назад, 1 февраля 2022 года, однако вернулся в спорт спустя 40 дней.

Том Брэди

Том Брэди

Фото: Matt Sullivan/File Photo, Reuters

Том Брэди

Фото: Matt Sullivan/File Photo, Reuters

«Да, в прошлый раз процесс был весьма сложным, но сегодня утром я проснулся и решил, что просто нажму на запись и дам вам знать первыми. Не буду многословным: большое спасибо каждому из вас за поддержку»,— сказал Брэди в видеообращении, размещенном в его Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной Meta).

С 2000 по 2019 год Том Брэди играл за New England Patriots, а в 2020-м перешел в Tampa Bay Buccaneers. Он является семикратным победителем Супербоула и считается одним из лучших квотербеков в истории американского футбола.

Андрей Сапожников

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2 место — игрок баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс — $121,2 млн

Фото: Mark J. Terrill / AP

3 место — игрок футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — $115 млн

3 место — игрок футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — $115 млн

Фото: Reuters / David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/lea

4 место — игрок футбольного клуба «ПСЖ» Неймар — $95 млн

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5 место — игрок баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри — $92,8 млн

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8 место — боксер Канело Альварес — $90 млн

Фото: Reuters

9 место — американский футболист, игрок клуба «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди — $83,9 млн

9 место — американский футболист, игрок клуба «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди — $83,9 млн

Фото: Reuters / Shannon Stapleton/File Photo

10 место — игрок баскетбольного клуба «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо — $80,9 мл

10 место — игрок баскетбольного клуба «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо — $80,9 мл

Фото: Reuters

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1 место — игрок футбольного клуба «ПСЖ» Лионель Месси — $130 млн

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

2 место — игрок баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс — $121,2 млн

Фото: Mark J. Terrill / AP

3 место — игрок футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — $115 млн

Фото: Reuters / David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/lea

4 место — игрок футбольного клуба «ПСЖ» Неймар — $95 млн

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

5 место — игрок баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри — $92,8 млн

Фото: Reuters

6 место — игрок баскетбольного клуба «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант — $92,1 млн

Фото: Reuters

7 место — теннисист Роджер Федерер — $90,7 млн

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

8 место — боксер Канело Альварес — $90 млн

Фото: Reuters

9 место — американский футболист, игрок клуба «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди — $83,9 млн

Фото: Reuters / Shannon Stapleton/File Photo

10 место — игрок баскетбольного клуба «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо — $80,9 мл

Фото: Reuters

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