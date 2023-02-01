Депутаты Башкирии предложили освободить от подачи деклараций участников СВО

Курултай Башкирии внес в Госдуму законопроект, которым предлагается приостановить обязанность участников специальной военной операции отчитываться о доходах и расходах, сообщили в пресс-службе республиканского парламента. Изменения предлагается внести в ФЗ «О противодействии коррупции».

Освободить от подачи деклараций депутатов, государственных и муниципальных служащих, а также членов их семей планируется на время участия в СВО, после чего предусматривается трехмесячный срок для сбора сведений и отчетности.

Сообщалось, что в СВО участвует один депутат Курултая – президент Адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов, а также первый заместитель премьер-министра Башкирии Азат Бадранов.

Влада Шипилова

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