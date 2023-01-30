Власти Краснодара пообещали не закрывать среднюю школу №79

Власти краевой столицы не планируют закрывать среднюю школу №79 в хуторе Копанском Прикубанского округа Краснодара, говорится в официальном сообщении мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Школа работает. О ее расформировании речи нет. На сегодняшний день в школе учится 297 детей — это почти в три раза больше положенного»,— заявила заместитель главы города Лилиана Егорова .

Ранее информация о расформировании средней школы появилась в социальных сетях. В департаменте образования также заявили, что рассматривают возможность обучать в школе №79 только учеников начальной школы.

Дело в том, что в школе №79 обучается 269 учеников 1–9-го классов. Средняя наполняемость классов — 22 ученика. Так как классные комнаты в общеобразовательном учреждении небольшие, школа получила предписание Роспотребнадзора уменьшить количество учеников.

Для учеников 5–9-го классов планировалось организовать подвоз в школу №68 в поселке Колосистый.

Госпожа Егорова объяснила, что подвоз учеников в соседнюю школу — это лишь один из вариантов решения проблемы.

Глава Краснодара Евгений Наумов отметил, что департамент строительства рассматривает возможность проектирования пристройки на территории школы №79.

Наталья Решетняк

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