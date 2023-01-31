Катар в ногу

После рестарта чемпионатов «большой пятерки» вслед за паузой на мировое первенство в Катаре в некоторых из них происходят любопытные события, связанные в первую очередь с проблемами грандов — «Реала», ПСЖ, «Баварии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После домашней ничьей с «Реал Сосьедадом» отставание «Реала» (№20 — форвард мадридцев Винисиус) от «Барселоны» увеличилось до пяти очков

Фото: Manu Fernandez, AP После домашней ничьей с «Реал Сосьедадом» отставание «Реала» (№20 — форвард мадридцев Винисиус) от «Барселоны» увеличилось до пяти очков

Фото: Manu Fernandez, AP

Чемпионат Испании

Вполне вероятно, менеджеры «Реала» сейчас клянут втихую катарский чемпионат мира. Вряд ли есть хоть один топ-клуб, который не испытывал бы проблем с восстановлением вернувшихся с него игроков, вынужденных почти без перерыва включаться во внутренние турниры, но у мадридского клуба эти проблемы совсем уж серьезные. После мирового первенства он провел в испанском чемпионате четыре матча, одержав в них всего две победы и неизменно показывая тусклый футбол. А еще в финале Суперкубка в Саудовской Аравии безнадежно уступил «Барселоне».

Матч 19-го тура чемпионата в тренд вписался идеально. С борющимся за призовое место «Реал Сосьедадом» мадридцы на своем поле играли в жутко тоскливом режиме. Во втором тайме им, правда, удалось — в основном благодаря Винисиусу — создать пару неплохих моментов, но в целом нулевая ничья представлялась итогом довольно справедливым. А после нее отставание «Реала» от лидирующей в первенстве «Барселоны» выросло до пяти очков. И это уже огромная дистанция, намекающая на то, что интрига в «золотой гонке» вот-вот может быть убита.

Чемпионат Франции

Впрочем, конкуренцию «Реалу» в плане остроты мучений после чемпионата мира в Катаре составляет французский футбольный гигант ПСЖ. С ним сейчас творится что-то совершенно непонятное. По идее, чемпионат Франции для парижан должен быть разминочным турниром. Но вот про тот отрезок, что пришелся на конец декабря и январь, такого точно не скажешь.

После того как первенство возобновилось, ПСЖ провел в нем пять встреч и потерял в них восемь очков — вдвое больше, чем в полутора десятках, им предшествовавших! Причем ситуацию не исправило возвращение в середине января из отпуска Лионеля Месси. ПСЖ проиграл «Лансу» и «Ренну», а в воскресенье дома разошелся миром — 1:1 — с «Реймсом», которого тоже нисколько не испугало наличие в составе хозяев всех суперзвезд — и Месси, и Килиана Мбаппе, и Неймара.

Самое интересное в этом матче происходило во втором тайме. Неймар открыл счет. Но все перевернуло удаление Марко Верратти, после которого «Реймс» ожил и в концовке равновесие восстановил.

В отличие от «Реала», потери, однако, не мешают ПСЖ по-прежнему возглавлять таблицу чемпионата. Он на три очка опережает «Ланс».

Чемпионат Италии

В итальянском чемпионате все ближе к титулу становится «Наполи». После очередного тура, в котором неаполитанцы одолели — 2:1 — «Рому», их отрыв от ближайшего преследователя — «Интера» — достиг уже 13 очков.

В то же время все ближе к грандиозной катастрофе становится «Ювентус». На позапрошлой неделе его лишили 15 очков за разного рода мошеннические действия при осуществлении трансферов и ведении бухгалтерии. А на эту оплеуху наложились оплеухи чисто спортивные. В начале года «Ювентус» терпит провал за провалом. В середине января его разнес в пух и прах — 5:1 — «Наполи». За разгромом последовала ничья — 3:3 — с «Аталантой», а в последнем туре туринцы на домашнем стадионе влетели — 0:2 — «Монце». Их поклонникам на классификацию итальянского первенства лучше лишний раз не смотреть. В ней «Ювентус» сейчас 13-й.

Чемпионат Германии

Любопытные вещи происходят и в Германии, чемпионат которой совершил рестарт гораздо позже остальных чемпионатов «большой пятерки» — 20 января. Сыграно после него три тура, и во всех «Бавария» сыграла вничью с одинаковым счетом 1:1. Так завершились ее встречи с «Лейпцигом», и «Кельном», и «Айнтрахтом». Между тем в спину флагману уже дышит «Унион»: он-то все три своих матча — с «Хоффенхаймом», «Вердером» и «Гертой» — выиграл и отстает от мюнхенцев всего на балл. А рядышком с ним находятся и «Лейпциг», и дортмундская «Боруссия» с «Фрайбургом». В общем, интрига пылает ярким костром.

Кубок Англии

Прошедший уикенд в Англии был отдан под матчи четвертого раунда Кубка страны, и наиболее примечательным их событием явился проигрыш «Ливерпуля» — 1:2 — «Брайтону». Примечателен он потому, что соответствует печальной для тех, кто переживает за ливерпульцев, тенденции. В текущем сезоне дела у них не клеятся. Месяц с небольшим назад был вылет из Кубка Английской лиги, а в чемпионате «Ливерпуль» идет лишь девятым. Причем в этом турнире две недели назад «Брайтон» нанес переживающему кризис гранду еще более болезненное поражение — 3:0.

Чемпионаты и кубки европейских стран Чемпионат Испании 19-й тур. «Жирона»—«Барселона» 0:1 (Педри, 61). «Хетафе»—«Бетис» 0:1 (Иглесиас, 86 (пен.)). «Осасуна»—«Атлетико» 0:1 (Ньигес, 74). «Реал»—«Реал Сосьедад» 0:0. Положение команд. 1. «Барселона» — 47 очков (после 18 матчей). 2. «Реал» — 42 (18). 3. «Реал Сосьедад» — 39 (19). 4. «Атлетико» — 34 (19). 5. «Бетис» — 31 (18). 6. «Вильярреал» — 31 (18). Чемпионат Франции 20-й тур. «Марсель»—«Монако» 1:1 (Санчес, 47 — Верету, 17 (автогол)). «Труа»—«Ланс» 1:1 (Ларуси, 50 — Томассон, 18). ПСЖ—«Реймс» 1:1 (Неймар, 51 — Балогун, 90+6). Положение команд. 1. ПСЖ — 48 очков. 2. «Ланс» — 45. 3. «Марсель» — 43. 4. «Монако» — 38. 5. «Ренн» — 37. 6. «Лорьян» — 35. Чемпионат Италии 20-й тур. «Кремонезе»—«Интер» 1:2 (Окереке, 11 — Мартинес, 21, 65). «Аталанта»—«Сампдория» 2:0 (Мехду, 42; Лукман, 57). «Милан»—«Сассуоло» 2:5 (Жиру, 24; Ориги, 81 — Дефрель, 19; Фраттези, 22; Берарди, 30; Лорьенте, 47 (автогол); Энрике, 79). «Ювентус»—«Монца» 0:2 (Чиурриа, 18; Карвалью, 39). «Лацио»—«Фиорентина» 1:1 (Казале, 8 — Николас Гонсалес, 49). «Наполи»—«Рома» 2:1 (Осимхен, 17; Симеоне, 86 — Эль-Шаарави, 75). Положение команд. 1. «Наполи» — 53 очка. 2. «Интер» — 40. 3. «Лацио» — 38. 4. «Аталанта» — 38. 5. «Милан» — 38. 6. «Рома» — 37. Чемпионат Германии 18-й тур. «Герта»—«Унион» 0:2 (Дуки. 44; Зегуин, 67). «Бавария»—«Айнтрахт» 1:1 (Зане, 34 — Коло Муани, 69). «Фрайбург»—«Аугсбург» 3:1 (Грегорич, 13; Хёлер, 30; Линхарт, 85 — Бериша, 29 (пен.)). «Байер»—«Боруссия» (Дортмунд) 0:2 (Адейеми, 33; Тапсоба, 53 (автогол)). «Лейпциг»—«Штутгарт» 2:1 (Собослаи, 25, 49 — Фюрих, 68 (пен.)). Положение команд. 1. «Бавария» — 37 очков. 2. «Унион» — 36. 3. «Лейпциг» — 35. 4. «Боруссия» (Д) — 34. 5. «Фрайбург» — 34. 6. «Айнтрахт» — 32. Кубок Англии «Манчестер Юнайтед»—«Рединг» 3:1 (Каземиру, 54, 58; Фред, 66 — Мбенг, 72). «Брайтон»—«Ливерпуль» 2:1 (Данк, 39; Митома, 90+2 — Эллиотт, 30). «Манчестер Сити»—«Арсенал» 1:0 (Аке, 64). Выделенные команды вышли в 1/8 финала.

Арнольд Кабанов