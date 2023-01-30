Два предприятия Башкирии попали под санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении АО «Башкирская содовая компания» и ООО «Башкирская перевозочная компания». Всего в новый санкционный список были включены 182 российские и белорусские компании, а также три индивидуальных предпринимателя, сообщает «РБК-Уфа».

Введенные санкции предполагают блокировку активов и запрет на вывод средств из Украины. Санкционные компании не смогут проводить торговые операции и перевозить грузы. Ограничения будут действовать 10 лет.

АО «Башкирская содовая компания» зарегистрирована в Стерлитамаке в 1991 году. Предприятие специализируется на производстве соды и бытовой химии. В 2021 году выручка общества превысила 58,9 млрд руб., чистая прибыль — 15,2 млрд руб.

ООО «Башкирская перевозочная компания» зарегистрирована в Уфе в 2010 году. Компания, специализирующаяся на грузовых перевозках, принадлежит АО «СГ-Транс». За прошлый год общество заработало 931 млн руб., чистая прибыль составила 173,5 млн руб.

Карина Мамаева

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