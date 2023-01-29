QatarEnergy заняла место НОВАТЭКа в проекте по разработке месторождений в Ливане

Ливанские власти заключили соглашение о разработке месторождений в Средиземном море, одним из участников которого ранее являлся российский НОВАТЭК. Однако он вышел из проекта в сентябре 2022 года, оставив свою 20-процентную долю в нем Ливану, сообщает AAwsat. НОВАТЭК в проекте сменила государственная нефтегазовая компания QatarEnergy.

В 2017 году Ливан одобрил лицензии для международного консорциума, включающего французскую TotalEnergies, итальянскую ENI и НОВАТЭК, на разработку шельфовых нефтегазовых месторождений на двух из десяти блоков в Средиземном море. Границы одного из двух блоков оспаривались соседним Израилем, пока в 2022 году не было достигнуто соглашение о морской границе, сообщает Associated Press. Ливанские СМИ сообщали, что разведка в блоке №9 может начаться до конца ноября.

Ливан и Израиль формально находятся в состоянии войны с момента создания Израиля в 1948 году, напоминает AP.

В 2017 году Total и ENI получили по 40% акций в блоках, НОВАТЭК получил 20%. Согласно сделке, подписанной сегодня, 29 января, QatarEnergy получит 20% акций НОВАТЭКа в дополнение к 5% от ENI и Total. Таким образом, Total и ENI получат по 35% акций каждая.

Мария Федотова