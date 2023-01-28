В Нижегородской области выросло количество зарегистрированных убийств и карманных краж

По итогам 2022 года в Нижегородской области было зарегистрировано 40,5 тыс. преступлений, сообщает региональное управление МВД. Уровень преступности снизился на 2,8% за год.

Больше половины (59,2%) зафиксированных правонарушений имели имущественный характер. Участились случаи карманных краж (+46,7% за год, до 292) и хищений из магазинов (+19,9%, до 3,2 тыс.), при этом сократилось число ограблений квартир (-22,2%, до 477) и автомобилей (-18%, до 150).

В 2022 году было зарегистрировано больше убийств (+3,2%, до 161), истязаний (+13%, до 26) и побоев (+15,3%, до 143). Уменьшилось количество зафиксированных изнасилований (-18,7%, до 54) и насильственных действий сексуального характера (-27%, до 125).

Всего к ответственности в 2022 году привлекли 15,3 тыс. нарушителей (-5% к 2021 году). Общая раскрываемость преступлений выросла и составила 53,3% (в 2021 году – 52,7%).

Елена Ковалева