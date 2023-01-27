К пожару в рейсовом автобусе на Автобусной улице в Петербурге привел перетершийся кабель питания

Пожар на Автобусной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга, в результате которого полностью сгорел рейсовый автобус Volgabus, произошел из-за перетершегося кабеля питания. К такому выводу пришла комиссия, созданная для расследования инцидента. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в транспортном блоке правительства города.

Поврежденным оказался кабель, связывающий двигатель в задней части автобуса с кабиной водителя. Он перетерся в районе межсекционного соединения, после чего искры воспламенили резиновый кожух. Автобус 2013 года выпуска выгорел полностью. Сейчас все «Волгабасы» 2013-2014 годов выпуска в транспортных парках Петербурга дополнительно проверяют перед выходом на линию.

Напомним, огонь охватил автобус по всей площади утром 25 января на Автобусной улице, 8. Тушить пожар приехали два расчета, им удалось ликвидировать огонь к 06:24. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте