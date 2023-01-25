На Автобусной улице в Петербурге сгорел автобус из-за замыкания в электроцепи

В Приморском районе Санкт-Петербурга сгорел белый автобус Volgabus. Огонь охватил транспортное средство по всей площади утром 25 января на Автобусной улице, 8.
Спасатели получили вызов о возгорании в 06:07. Тушить пожар приехали два расчета, им удалось ликвидировать огонь к 06:24. Информации о пострадавших нет. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «Вконтакте» «Дорожный инспектор». По одной из версий, одной из причин пожара стало замыкание в электроцепи.
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ООО «Волгабас Групп»
Company profile
Создано в 2020 году как новая головная компания холдинга, с 1995 года выпускающего автобусы под маркой Volgabus. Имеет две производственные площадки: во Владимире, а также Волжском Волгоградской области.
Согласно «СПАРК-Интерфакс», в «Волгабас Групп» 18% принадлежат Алексею Бакулину, еще 20% у Анатолия Бакулина, а основная доля — 60% — у ООО «Реновация», в котором 50% у ООО «Мидстрим Групп» Дмитрия Стрежнева, еще 50% у ООО «ЛК "Мегаполис"» Леонида Бондаренко, связанного с рядом компаний—перевозчиков пассажиров. Еще по 1% у Совкомбанка и Рустама Яппарова.
Компания выпускает дизельные и газомоторные автобусы различного класса и назначения, а также электробусы, машины для перевозки детей, автобусы специального назначения. Входит в топ-3 крупнейших производителей РФ.