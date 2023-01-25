На Автобусной улице в Петербурге сгорел автобус из-за замыкания в электроцепи

Company profile

Создано в 2020 году как новая головная компания холдинга, с 1995 года выпускающего автобусы под маркой Volgabus. Имеет две производственные площадки: во Владимире, а также Волжском Волгоградской области.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», в «Волгабас Групп» 18% принадлежат Алексею Бакулину, еще 20% у Анатолия Бакулина, а основная доля — 60% — у ООО «Реновация», в котором 50% у ООО «Мидстрим Групп» Дмитрия Стрежнева, еще 50% у ООО «ЛК "Мегаполис"» Леонида Бондаренко, связанного с рядом компаний—перевозчиков пассажиров. Еще по 1% у Совкомбанка и Рустама Яппарова.

Компания выпускает дизельные и газомоторные автобусы различного класса и назначения, а также электробусы, машины для перевозки детей, автобусы специального назначения. Входит в топ-3 крупнейших производителей РФ.