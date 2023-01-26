Депутаты взяли судьбу спикера в свои руки

Депутаты Орского городского совета приняли изменения в регламент совета. Теперь они могут досрочно прекратить полномочия председателя горсовета и его заместителя на основании «внутреннего убеждения и личного мнения каждого депутата». Такое решение может быть принято, если за него проголосуют не менее половины депутатов. Прокуратура посчитала, что формулировка освобождение спикера «на основании внутреннего убеждения и личного мнения каждого депутата» имеет « предпосылки для коррупционных проявлений». По мнению надзорного органа, проект не может быть принят в этой части.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: orsk-gorsovet.ru Фото: orsk-gorsovet.ru

Депутаты Орского городского совета (Оренбургская область) приняли изменения в регламент совета на очередном заседании 26 января.

Согласно поправкам, полномочия председателя горсовета и его заместителя досрочно прекращаются в случаях соответствующего решения горсовета и добровольного ухода. Предложение о досрочном прекращении полномочий должны подписать не менее одной трети от численности депутатов горсовета. «Освобождение от должности осуществляется на основании внутреннего убеждения и личного мнения каждого депутата»,— говорится в проекте решения.

При наличии заявления о добровольном прекращении полномочий или предложения об освобождении от должности вопрос включается в повестку дня очередного заседания. Если он поступает в день заседания, то его включают в повестку дня и рассматривают «незамедлительно, в любое время по ходу заседания». Решение горсовета об отставке принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее половины депутатов совета. Если решение об отставке будет принято, следующим рассматривается вопрос избрания председателя.

В пояснительной записке говорится, что регламентом Орского горсовета не установлены порядок и основания освобождения от должности председателя совета и его заместителя. «Отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, а также отсутствие или неполнота административных процедур — отсутствие порядка совершения органами МСУ или организациями определенных действий способствует проявлению коррупции…»,— считают авторы проекта.

Правовой отдел горсовета отмечает, что устав Орска содержит основания для досрочного прекращения полномочий депутата, работающего на постоянной основе, а также запреты и ограничения. Предлагаемые проектом решения основания для отставки спикера и его заместителя уставом не предусмотрены. Таким образом, они могут быть освобождены от должности только в случае нарушения законодательства, говорится в документе.

Представители правового отдела подчеркивают, что председатель и его зам избираются из числа депутатов и трудовой договор для них не предусмотрен. Поэтому к ним не могут применяться указанные положения Трудового кодекса РФ.

Прокуратура Ленинского района Орска посчитала, что проект решения не может быть принят в части про то, что «освобождение от должности председателя горсовета и заместителя осуществляется на основании внутреннего убеждения и личного мнения каждого депутата». По мнению надзорного органа, эта формулировка имеет предпосылки для коррупционных проявлений: «Эти основания являются субъективными и не основаны на нормах действующего законодательства. Внутренним убеждением и личным мнением депутат может руководствоваться при принятии решения об освобождении, в то время как основания для этого должны носить четкий и конкретный характер».

Общественная палата Орска рекомендовала не вносить изменения в регламент, поскольку в уставе города отсутствует механизм увольнения председателя горсовета. Однако, учитывая, что такой механизм имеется в отношении главы города, по их мнению, он должен быть принят и в отношении спикера после соответствующих поправок в устав.

Председателем Орского городского совета является член партии «Единая Россия» Галина Вереницина, ее заместитель — Оксана Гельмель (Единая Россия).

По мнению политолога Кирилла Шкилева, поправки в регламент не связаны с личностью конкретного председателя. «Орск — своеобразный, депрессивный, промышленный город, где часть производства не работает,— отмечает эксперт.— Притом это не моногород. Там, в отличие от Новотроицка, нет одного предприятия, которое поддерживает остальные объекты. С этим и связано то, что горсовет не однороден. В нем находятся старые оппозиционеры, а состав фракции ЕР не сказать, что состоит из преданных единороссов. Это системные люди, которых в свое время пригласили избираться от партии. Все эти люди в горсовете — часть Орска. Каждый из них следует своим интересам, в том числе и коммерческим. В Орске на протяжении долгого времени заседания горсовета проходят гораздо интереснее, нежели в Оренбурге. Думаю, Орский горсовет — это некая группа людей, которая оставляет себе право принимать решения. Здесь муниципалитет сам себе расширил права».

Ани Айвазян