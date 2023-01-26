Суд в Шахтах запретил «Магниту» рядом со школой продавать сигареты

Шахтинский городской суд Ростовской области запретил АО «Тандер» торговать табаком и никотиносодержащей продукцией в магазине «Магнит» по ул. Шевченко, 88, поскольку рядом находится лицей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Как сказано в сообщении, магазин находится на расстоянии менее 100 м до границ лицея № 3 им. Глушкова. Торговля в нем сигаретами является нарушением закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

Кристина Федичкина