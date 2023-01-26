Сбербанк выдал свои первые кредиты по госпрограмме «промышленная ипотека»

Сбербанк начал выдавать кредиты в рамках государственной программы «промышленная ипотека», сообщила пресс-служба организации. На приобретение производственных площадей банк предоставил уже три кредита на сумму 469 млн руб.

В пресс-релизе отмечается, что сейчас Сбербанк ведет совместную с Минпромторгом работу по изменению условий программы кредитования. Предполагается, что в рамках программы льготные кредиты можно будет направить также на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт.

«Мы ожидаем внесения изменений в программу, которые значительно расширят возможности для целевого использования выделяемых средств, поскольку существующие сейчас лимиты небольшие, банк освоит их за первый квартал 2023 года. В этой связи ожидаем увеличения объема выделенного лимита на банк, что позволит увеличить объемы финансирования в рамках программы»,— уточнил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Программа «промышленной ипотеки» стартовала в сентябре 2022 года. Механизм предполагает кредитование промышленных предприятий на приобретение производственных платежей. Максимальная сумма льготного кредита — до 500 млн руб. по ставке 3% годовых для технологических компаний и 5% для остальных заемщков.

На реализацию программы на период с 2022 по 2025 год в федеральном бюджете заложено более 970 млн руб. Кроме Сбербанка предоставлять «промышленную ипотеку» могут еще 15 кредитных организаций. Первые сделки по льготной программе ВТБ провел в конце декабря прошлого года.

Милена Костерева