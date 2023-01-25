Экс-депутату предъявили документы

Мировой суд признал бывшего депутата Саратовской областной думы от «Единой России» предпринимателя Сергея Курихина винов­ным в подделке документов, он оштрафован на 40 тыс. руб. Суд согласился с обвинением в том, что господин Курихин предоставил в правоохранительные органы подложный акт осмотра места хранения оружия и боеприпасов и таким образом продлил разрешение на хранение оружия. Сергей Курихин с самого начала процесса не признавал вину и намерен обжаловать ­приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гособвинение просило назначить Сергею Курихину обязательные работы

Фото: Владимир Барсуков Гособвинение просило назначить Сергею Курихину обязательные работы

Фото: Владимир Барсуков

Судья четвертого участка мирового суда Кировского района Саратова Александр Солодовников признал бывшего депутата регионального законодательного собрания региона предпринимателя Сергея Курихина винов­ным в подделке документов (ч. 5 ст. 327 УК РФ). Ему назначен уголовный штраф в размере 40 тыс. руб.

Суд признал, что в 2020 году господин Курихин подделал от имени сотрудников полиции акты условий обеспечения сохранности восьми единиц оружия и патронов (о каком именно оружии идет речь, не сообщается) при переоформлении разрешения на хранение огнестрельного оружия по двум адресам его проживания.

Следствие и гособвинение утверждали, что для получения разрешения на хранение огнестрельного оружия Сергей Курихин предоставил в Отдел лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Саратовской области два акта осмотра условий хранения боеприпасов, необходимых для получения разрешений на их хранение. Документы, как утверждало следствие, являлись поддельными, указанные в них параметры не соответствовали реальным условиям хранения оружия и были составлены не указанными в них сотрудниками правоохранительных органов, а другими людьми от их имени. Таким образом, следствие пришло к выводу, что сейфы для хранения оружия никто не осматривал, а документы были поддельными.

На прениях, которые состоялись 24 января, гособвинение просило признать господина Курихина виновным и назначить ему 480 часов обязательных работ. Сам бизнесмен виновным себя не признавал, утверждал, что акты осмотра изготавливали и подписывали уполномоченные на это сотрудники полиции, фигурирующие в деле документы не являются обязательными при переоформлении разрешения на оружие, а значит, даже мотива их подделывать у него якобы не было.

Тем не менее суд согласился с доводами обвинения и признал Сергея Курихина виновным в преступлении.

Сергей Курихин — известный саратовский девелопер, владелец строительной компаний «Сарград», депутат облдумы последних трех созывов.

В 2021 году он был лишен депутатских полномочий после прокурорской проверки, которая показала, что господин Курихин предоставил в законодательное собрание недостоверные сведения об имуществе. В декларации за 2020 год не было информации о наличии у него в пользовании жилого дома.

Предприниматель утверждал, что речь идет о доме его матери, в котором несколько месяцев на самоизоляции жили его дети. В этом доме находился сейф для оружия, зарегистрированный на Сергея Курихина. Так как законодательство требует, чтобы собственник оружия имел доступ к сейфу, прокуратура пришла к выводу, что у него был доступ в помещение как у хозяина, а значит, депутат должен был его указать как объект, находящийся в пользовании.

Прокуратура также обратила внимание на то, что господин Курихин употребил депутатский статус в личных интересах: использовал бланк депутатского запроса для обращения в правоохранительные органы по административным и уголовным делам, в которых он является одним из участников. Парламентарий утверждал, что направлял обращения именно как депутат, так как убежден, что на него оказывается давление в связи с его депутатской деятельностью. Сейчас в Саратове расследуются несколько уголовных дел, фигуранты которых связаны с господином Курихиным или могли действовать в его интересах. Сам он во всех этих делах проходит как свидетель.

В частности, расследуется дело в отношении гражданской жены Сергея Курихина Марии Гончаровой, она подозревается в неуплате налогов на 21,8 млн руб. Следствие считает, что с января 2018-го по февраль 2021 года она предоставляла налоговые декларации с ложными сведениями о полученной от реализации квартир ­прибыли.

Расследуется дело в отношении бывшего члена Общественной палаты Саратовской области Ксении Корниловой и двух предпринимателей Вадима Балдина и Михаила Пантелеева. Они подозреваются в организации преднамеренного банкротства господина Пантелеева. По версии силовиков, в 2018 году неустановленные сотрудники АО «Сарград», владельцем которого является господин Курихин, и руководитель ООО «Консалтинг-ПРО» Ксения Корнилова изготовили фиктивные документы о наличии у индивидуального предпринимателя Михаила Пантелеева, бухгалтерским учетом которого занималось ООО «Консалтинг-ПРО», задолженности по договору займа перед Вадимом Балдиным в размере более 60 млн руб. Эти действия, как полагает следствие, повлекли неспособность Михаила Пантелеева удовлетворить требования банков на 60 млн руб. Ксения Корнилова работала помощником Сергея Курихина в областной думе.

Адвокат Сергея Курихина Андрей Морозов считает приговор незаконным и необоснованным и намерена обжаловать его в вышестоящих инстанциях.

Сергей Петунин