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Коммерсантъ FM
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Телевещание российских каналов в приграничных районах неизвестные прервали обращением Зеленского

Жители Белгородской области, Крыма и Севастополя пожаловались в социальных сетях, что сегодня, 25 января, телевещание российских каналов было прервано видеообращением президента Украины Владимира Зеленского.

В пресс-службе правительства Белгородской области «Ъ» сказали, что произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса: «Действиями оперативных дежурных был осуществлен переход на прием сигнала с резервного спутника и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме. Причины устанавливаются».

Советник главы Республики Крым Сергея Аксенова по информационной политике Олег Крючков прокомментировал ситуацию в Telegram-канале. «Когда плохо на фронте, украинцы ломают интернет-вещание и запускают клоуна»,— написал он. Господин Крючков отметил, что большинство уязвимостей уже устранено и скоро их не останется совсем.

Сергей Толмачев, Воронеж

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