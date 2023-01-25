РАНХиГС планирует открыть филиалы в «тюменской матрешке»

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) планирует открыть филиалы в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, рассказал директор Уральского института управления (УИУ) РАНХиГС Олег Гущин на встрече со студентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, вуз имеет предложения и проекты для регионов, в которых нет филиалов вуза. «Я имею в виду Тюмень, Ханты-Мансийск, Ямал. Там нашего присутствия, как филиалов, нет, но при этом потребность и возможности там есть»,— заявил господин Гущин. Он напомнил, что ранее ректор РАНХиГСа Владимир Мау назначил УИУ оператором образовательного хаба на территории Уральского федерального округа (УрФО). Проект подразумевает подготовку сотрудников местного самоуправления и повышение их квалификации.

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Василий Алексеев