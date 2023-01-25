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Председателю пермского ЖСК вынесен приговор за присвоение «тепловых» платежей

Очередным итогом совместной работы Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», правоохранительных и надзорных органов по декриминализации рынка ЖКХ в Пермском крае стало вынесение обвинительного приговора в отношении председателя пермского жилищно-строительного кооператива (ЖСК) №69 за присвоение средств ресурсоснабжающей организации в особо крупном размере.

Поводом к возбуждению данного уголовного дела послужили материалы, собранные и направленные службой безопасности Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в правоохранительные органы в ноябре 2021 года. Дебиторская задолженность ЖСК-69 (ИНН 5904041440) за поставленные тепловые ресурсы превысила 5,7 млн руб., несмотря на то, что они были собраны с жителей для перечисления поставщику ресурса — ПАО «Т Плюс». Потерпевшей стороной также заявлен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.

«В отношении недобросовестных управленцев, возглавляющих УК и ТСЖ, продолжают возбуждаться уголовные дела и выноситься приговоры судов. Каждый из тех, кто присваивает деньги жителей и ресурсоснабжающих организаций, должен понимать, что понесет наказание за свои преступления» — подчеркивает заместитель директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по безопасности и режиму Андрей Стародворский.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц.

«ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

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