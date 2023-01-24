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Цены выросли на коммуналке

В конце 2022 года годовая инфляция в Челябинской области вновь начала ускоряться

В Челябинской области годовая инфляция в декабре 2022 года вновь начала ускоряться после семи месяцев замедления и достигла 10,4%. По сравнению с ноябрем рост составил 0,4 процентного пункта. В ЦБ основными причинами ускорения назвали рост тарифов на услуги ЖКХ, а также подорожание авиаперелетов и турпутевок за границу. Эксперты отмечают, что на инфляцию мог повлиять большой объем денег в реальном секторе экономики, увеличившийся из-за СВО и гособоронзаказа.

В ЦБ основными причинами ускорения инфляции назвали рост тарифов на услуги ЖКХ, подорожание авиабилетов и турпутевок

В ЦБ основными причинами ускорения инфляции назвали рост тарифов на услуги ЖКХ, подорожание авиабилетов и турпутевок

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ЦБ основными причинами ускорения инфляции назвали рост тарифов на услуги ЖКХ, подорожание авиабилетов и турпутевок

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Годовая инфляция в Челябинской области в декабре 2022 года составила 10,4%, ускорившись по сравнению с ноябрем на 0,4 процентного пункта. До этого семь месяцев наблюдалось замедление темпа роста цен. В целом по России эта тенденция сохранилась: в декабре инфляция замедлилась до 11,94% с 11,98% в ноябре. В Уральском федеральном округе показатель вырос в декабре на 0,2 п. п., до 9,9%. Информационно-аналитический материал об инфляции в Челябинской области опубликован на сайте Банка России.

Ускорение инфляции в декабре в Центробанке объясняют ситуацией в сфере услуг.

«В Челябинской области, как и в целом по стране, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги было перенесено на более ранний срок: с июля 2023 года на декабрь 2022 года. Сокращение по сравнению прошлым годом доступных туристам зарубежных направлений привело к увеличению темпов удорожания путевок на отдых за пределами страны. В то же время продолжился рост спроса на внутренние перелеты, и годовой рост цен на них ускорился»,— сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России. Годовая инфляция в сфере услуг региона в декабре составила 14,4%. В ноябре было 11,36%.

Темпы прироста цен на товары в Челябинской области продолжили снижаться. Продовольственная инфляция в декабре составила 10%, что на 0,8 п. п. меньше, чем в ноябре. По данным Челябинского отделения Центробанка, снизились темпы удорожания муки, хлеба и макарон в связи с сокращением затрат производителей на сырье, поскольку 2022 год стал рекордным за последние пять лет по сбору зерновых в РФ. Также хороший урожай гречихи и сахарной свеклы замедлил рост цен на сахар и гречневую крупу. Кроме того, расширение поставок молока и молочных продуктов из других регионов сдержало темпы их удорожания в Челябинской области. Этому помогло снижение затрат производителей на корма из-за удешевления фуражного зерна.

Годовая инфляция в группе непродовольственных товаров замедлилась с 8,1% в ноябре до 7,7% в декабре. На это повлияло налаживание каналов параллельного импорта и расширение ассортимента техники для дома из Азии и стран СНГ. «В условиях сдержанной потребительской активности это способствовало тому, что замедлился годовой рост цен на бытовую технику, цены на ноутбуки стали ниже, чем год назад, а годовое снижение цен на телевизоры, смартфоны и планшеты ускорилось»,— сообщает Челябинское отделение Уральского ГУ Банка России.

По данным ЦБ, в декабре годовая инфляция замедлилась только в 39 регионах, но их вес в индексе потребительских цен составляет около 57%.

Директор департамента корпоративных финансов инвестиционной компании «ИВА Партнерс» Арте Тузов считает, что причиной ускорения инфляции в конце 2022 года в Челябинской области стал большой объем денег в реальном секторе экономики. «Челябинская область — промышленно развитый регион РФ, в том числе ориентированный на оборонно-промышленный комплекс. В связи с этим в регион поступает повышенный объем денежных средств, просачивающийся в реальный сектор и вызывающий рост цен. Челябинская область неожиданно может стать регионом с опережающим ростом ВВП за 2022 год»,— считает эксперт. Артем Тузов считает, что связанные с ОПК регионы во время проведения специальной военной операции ждет экономический рост.

«Проблемой может быть снижение потока платежей после окончания СВО. К этому моменту должно заработать активное импортозамещение иностранной продукции, в котором предприятия Челябинской области будут играть существенную роль. В связи с этим можно ожидать как роста ВВП региона в ближайшие 3–5 лет выше общероссийского, так и инфляции в регионе выше общероссийского уровня»,— говорит господин Тузов.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов прогнозирует замедление инфляции: «По прогнозам ЦБ, в 2023 году инфляция должна замедлиться до 5–7% годовых. Так как в прошлом году в марте инфляция в России резко ускорилась, то на фоне высокой базы в текущем году можно ожидать замедления ее темпов относительно прошлого года уже с марта и на протяжении всех последующих месяцев до конца года».

Юлия Гарипова

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