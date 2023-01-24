В декабре деловая активность вышла в зону слабого роста

Согласно Индексу RSBI, который в декабре 2022 года составил 50,5 пункта, деловые настроения малого и среднего бизнеса немного улучшились и сравнялись с нижней границей показателей лета прошлого года, показав близкую к нейтральной динамику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На прирост Индекса повлияла компонента Кадры, которая в прошлом месяце поднялась выше нейтральной зоны, а также компоненты Кредиты и Инвестиции, удерживающие высокие значения в зоне роста. При этом компонента Продажи продолжает демонстрировать минимальные с весны 2022 года показатели, что говорит о сохраняющихся у предпринимателей проблемах со сбытом.

Изменение индекса по компонентам, в п.

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Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Основные тренды

Компонента Продажи хоть и выросла незначительно, но она сохраняет позиции, которые остаются ниже минимумов, зафиксированных летом 2022 года.

Основными драйверами роста за месяц стали тенденции, связанные с фактической выручкой: больше МСБ указали на рост фактической выручки, и меньшая доля из них сообщила о ее снижении. Причем сокращение выручки отметили 42% респондентов, что на 3% меньше, чем в ноябре прошлого года. Доля предпринимателей, которые сказали о росте выручки в декабре, составила 19%, что на 4% больше, чем месяцем ранее.

Ожидают роста выручки в дальнейшем меньшее количество опрошенных - 15% против 19% в ноябре. При этом ожидания по ее сокращению не изменились и остались на уровне 38%.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ

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Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента Кадры восстановилась до уровня 51,6 пунктов, указывающего на небольшой рост активности.

Так, в декабре на 3% больше респондентов заявили о приеме на работу новых сотрудников, чем месяцем ранее, - к концу года их доля составила 12%, что близко к максимуму за последние двенадцать месяцев. Количество тех, кто сокращал персонал в отчетном периоде, не изменилась и составила 19%.

Улучшение ожиданий стало основным драйвером роста компоненты. В ближайшие три месяца 20% опрошенных МСБ планируют наращивать штат сотрудников, что на 4% больше, чем при опросе в ноябре. При этом доля респондентов, планирующих сокращать персонал в ближайшие три месяца, составила 7%, что немного ниже ожиданий прошлого месяца.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ

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Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента Инвестиции показала позитивную динамику, поднявшись до уровня 57,2 пунктов.

Число тех респондентов, кто наращивал инвестиции в отчетном периоде, выросло на 3% и составило 21%, доля же тех, кто сокращал инвестиции незначительно увеличилась - до 11%.

Расширение бизнеса в ближайшем будущем планируют 25%, что на 3% больше, чем месяцем ранее, а количество тех, кто не будет инвестировать в расширение бизнеса, осталось неизменным.

Фактические и ожидаемые инвестиции в компаниях МСБ

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Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента Кредиты немного увеличилась в декабре - до 57,1.

Доля удовлетворенного спроса на кредиты выросла незначительно - до 26%, тогда как неудовлетворенный спрос в совокупности остался на уровне прошлого месяца и составил 12%.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСБ

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Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Индексы малого и среднего бизнеса показали небольшое восстановление и сохранили позиции в зоне роста. Индекс малого бизнеса показал рост во всех компонентах. Исключением стала компонента Продажи. В сегменте среднего бизнеса все компоненты Индекса продемонстрировали тенденцию к восстановлению, подняв его значение до уровня в 56,6 пунктов.

Индекс микробизнеса не изменился по сравнению с прошлым месяцем и остался в зоне спада во многом за счет ухудшения ожиданий по расширению деятельности и доступности финансирования.

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Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI по видам деятельности

Как и в прошлом месяце, увереннее всего себя чувствовали компании производственного сектора. Индекс в этом сегменте достиг максимальных значений в 2022 году. Все компоненты показали уверенное восстановление, однако компонента Продажи все еще остается в зоне спада.

Индекс сферы Торговля незначительно восстановился, в основном за счет улучшения планов по расширению бизнеса и найма новых сотрудников. В сфере услуг основным драйвером небольшого восстановления до 48,5, стало планируемое увеличение количества сотрудников в будущем.

Тем не менее, в сферах Торговля и Услуги индексы деловой активности остаются в зоне спада.

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Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research