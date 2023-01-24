Суд обязал установить опоры электроосвещения на дорогах Краснокамского района

Верховный суд Башкирии оставил без изменения решение Кировского райсуда Уфы, который в сентябре прошлого года обязал Управление дорожного хозяйства республики организовать электроосвещение вдоль автодорог Красный холм-Нефтекамск в границах села Кутлинка и Дюртюли-Нефтекамск в границах сел Куяново и Редькино, сообщается в решении суда.

С соответствующим иском выступил прокурор Краснокамского района. Он указал, что проверка, которую провел надзорный орган по обращению депутата Курултая Ильгама Галина, выявила нарушения закона в сфере дорожного движения. Управление дорожного хозяйства, в свою очередь, заявило, что из-за нехватки денег установить электроопоры до 2024 года невозможно и делать это необходимо при капремонте самих дорог.

Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции, отметив, в частности, что доводы жалобы об отсутствии денег не являются причиной для отказа в возложении на Управление обязанности обеспечить участки дорог освещением.

Решение должно быть исполнено не позднее первого сентября текущего года.

Венера Хисамова

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