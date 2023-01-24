На ликвидацию свалок в Благовещенске и Давлеканово направят до 166 млн рублей

Министерство природопользования и экологии Башкирии на двух конкурсах 9 февраля выберет подрядчиков ликвидации несанкционированных свалок в Благовещенске и Давлеканово (каждая по 3,7 га), сообщается на сайте госзакупок. Общая начальная стоимость контрактов составляет 166,6 мал руб., из них на ликвидацию свалки в Благовещенске — 81,2 млн руб., в Давлеканово — 85,4 млн руб.

Объем ТКО на несанкционированной свалке в Благовещенске составляет 148,5 тыс. куб. м, в Давлеканово —143,02 тыс. куб. м.

До 15 ноября 2023 года подрядчикам необходимо, в том числе, устроить шпунтовое ограждение, рекультивационное многофункциональное покрытие, резервуар-накопитель фильтрата, систему пассивной дегазации и так далее. Затем они должны подготовить плодородный слой, посеять многолетние травы и ухаживать за ними, благоустроить территорию.

Как сообщал «Ъ-Уфа», минэкологии Башкирии на конкурсе 13 февраля выберет подрядчика ликвидации несанкционированной свалки в Кумертау площадью 10,28 га. Начальная цена контракта определена в 324,8 млн руб. В декабре прошлого года минэкологии Башкирии заключило контракты на ликвидацию несанкционированных свалок в Сибае (12 га) и Стерлитамаке (18,2 га) на общую сумму 1,33 млрд руб.

Майя Иванова

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