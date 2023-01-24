На установку пяти «умных» остановок в Уфе направят до 11,5 млн рублей

Управление транспорта и связи мэрии Уфы объявило два аукциона по отбору подрядчика установки пяти «умных» остановок закрытого типа с функцией обогрева стекла, сообщается на сайте госзакупок. Общая начальная цена контрактов составляет 11,5 млн руб. Итоги аукционов подведут 1 февраля. Работы нужно выполнить за 40 календарных дней с подписания контракта.

Павильоны появятся на остановках «Банк Уралсиб» (в сторону улиц Революционной и Достоевского), «Гостиница «Башкортостан» (в сторону улицы Кирова), «Молодежный театр» (в сторону улицы Кирова) и «Ледовый дворец «Уфа-Арена» (в сторону бульвара Ибрагимова).

Остановки будут оборудованы пандусами, кондиционерами, USB-портами для подзарядки гаджетов, WI-FI роутерами, камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками.

Венера Хисамова

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