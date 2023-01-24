Курултай Башкирии доработает законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Депутаты Курултая Башкирии совместно с депутатом Государственной думы Эльвирой Аиткуловой доработают законопроект, устанавливающий запрет на распространение среди детей и подростков идеологии чайлдфри. Изменения будут внесены в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», сообщили в пресс-службе Курултая республики.

Документ одобрен Советом законодателей России и концептуально поддержан профильным комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Депутаты Курултая по просьбе коллег из Госдумы должны конкретизировать в законопроекте понятия «добровольный отказ от рождения детей» и «идеология бездетности», отмечается в сообщении.

Эльвира Аиткулова подчеркнула, что с момента внесения законопроекта в Госдуму актуальность предложения возросла.

«За это время подход к защите традиционных ценностей стал более четким и последовательным. Ужесточен запрет пропаганды нетрадиционных отношений», — отметила она, добавив, что «концепция предлагаемого законопроекта полностью соответствует информационной политике государства».

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», законопроект был разработан в марте 2022 года по инициативе депутатов фракции «Единая Россия». Пропаганда идей чайлдфри грозит штрафом адептам подобных взглядов. Поправки в федеральный закон разрабатывались комитетом Курултая Башкирии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. В настоящее время в перечень запрещенной для детей информации входят пункты об отрицании семейных ценностей и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Майя Иванова

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