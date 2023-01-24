На ликвидацию свалки в Кумертау потратят до 324 млн рублей

Министерство природопользования и экологии Башкирии на конкурсе 13 февраля выберет подрядчика ликвидации несанкционированной свалки в Кумертау, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 324,8 млн руб. Он будет оплачен за счет субсидии из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология».

До 15 ноября 2024 года подрядчик должен ликвидировать свалку площадью 10,28 га в 1 км к юго-востоку от Кумертау. На предварительном этапе необходимо очистить прилегающую территорию от мусора, смонтировать здания, необходимые для рекультивации свалки, оградить территорию, устроить дороги. Во время технического этапа рекультивации подрядчик должен сформировать тело свалки, устроить шпунтовое ограждение, рекультивационное многофункциональное покрытие, резервуар-накопитель фильтрата, систему пассивной дегазации, электроснабжение, видеонаблюдение и так далее. Биологический этап включает подготовку плодородного слоя, посев многолетних трав, уход за насаждениями и благоустройство территории.

В декабре прошлого года минэкологии Башкирии заключило контракты на ликвидацию несанкционированных свалок в Сибае (12 га) и Стерлитамаке (18,2 га) на общую сумму 1,33 млрд руб. Контракт на ликвидацию свалки в Сибае подписан с ООО «Строительная фирма-15 БНЗС» (около 530 млн руб. при начальной цене контракта 561 млн руб.), в Стерлитамаке — с ООО «Билд» за 803 млн руб. (начальная цена контракта — 845,35 млн руб.).

Майя Иванова

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