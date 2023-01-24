В Новосибирской области в ДТП со скорой погибли четыре человека

Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем Mitsubishi в Коченевском районе Новосибирской области. В результате погибли четыре человека, еще трое доставлены в больницу, сообщает МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем Mitsubishi в Коченевском районе Новосибирской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем Mitsubishi в Коченевском районе Новосибирской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Инцидент случился на автодороге «Северный обход». По данным ведомства, водитель автомобиля УАЗ (скорая помощь) наехал на барьерное ограждение, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi. После столкновения машина скорой помощи загорелась.

В ДТП погибли водитель легковой Mitsubishi, мужчина 1980 года рождения, а также пассажир этого автомобиля и два пассажира УАЗа. Пострадавшие — два пассажира Mitsubishi и водитель скорой помощи. Информации об их состоянии уточняется, сообщила пресс-служба МВД.