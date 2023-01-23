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Коммерсантъ FM
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Татарским представителям «Коммунистов России» двух Ильичей мало

Татарстанское отделение «Коммунистов России» обратилось к прокурору республики Илдусу Нафикову с просьбой предотвратить снос памятника Ленину возле пристани в Чистополе. Об этом «Ъ» сообщил первый секретарь региональных партийцев Альфред Валиев.

О сносе памятника он узнал из социальных сетей, где было размещено сообщение о подготовке к реконструкции причала. Власти Чистопольского района уведомили, что состояние памятника «не позволяет осуществить его перенос», в связи с чем «принято решение о его сносе» — это согласовано с республиканским комитетом КПРФ. Также чиновники сообщили, что «указанный памятник не включен в перечень охраняемых».

«В адрес нашей партийной организации поступают обращения граждан, считающих это решение неприемлемым, более того, граждане указывают, что именно со сноса памятников В. И. Ленину началась фашизация Украины»,— говорится в заявлении «Коммунистов России» в прокуратуру. Партийцы просят надзорный орган «дать официальную правовую оценку действиям чиновников» района, поскольку «никто не вправе» сносить памятник Ленину «по своему желанию, ради коммерческой или иной выгоды». Они считают, что решение о сносе «является провокационным и направленным на дестабилизацию гражданского мира в период проведения СВО».

«Решение о сносе памятника В. И. Ленину принято в связи со строительством пристани в г. Чистополе, т. к. его состояние не позволяет его переносить в другое место. Вопрос обсуждался с общественностью, прежде всего с местным отделением КПРФ, наиболее представленной в городе коммунистической организацией»,— сказали «Ъ» в администрации Чистопольского района. Там отметили, что в городе имеется еще два памятника Ленину: «Один памятник еще с советских времен стоит на центральной площади города, второй памятник — в парке возле здания культурно-досугового центра "Восток"». «Члены КПРФ проводят свои мероприятия у этих памятников. За последние несколько лет представителями партии "Коммунисты России" общественных мероприятий не проводилось, посещение памятников В. И. Ленину не афишировалось»,— сказали в администрации района.

Кирилл Антонов, Казань

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