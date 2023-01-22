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«Молот» обыграл «Ижсталь»

Пермский хоккейный клуб начал первую в этом году домашнюю серию игр в чемпионате ВХЛ с победы. В принципиальном поединке была обыграна «Ижсталь». Итог встречи 3-1. Голы в составе хозяев площадки забили Никита Кирьянов, Константин Пархоменко и Алексей Шубин.

«Молот» после этой победы остался на 19-м месте в турнирной таблице. Отставание от зоны плей-офф составляет на сегодня три очка.

Следующий поединок подопечные Сергея Бердникова проведут 24 января на родном льду против «Нефтяника» из Альметьевска.

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