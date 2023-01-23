ЦБ доставят почту

Банк России среди первых проектов импортозамещения собирается модернизировать почтовый сервис и службу каталогов. На тестирование новых решений от российских компаний регулятор собирается потратить около 40 млн руб. По словам источников “Ъ” на рынке ПО, участников тендера будет немного из-за высоких квалификационных требований. Эксперты подчеркивают, что пока возможности российских игроков не покрывают возросший спрос на полную функциональность крупных международных вендоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

ЦБ РФ начал принимать заявки на выполнение работ «по созданию опытного участка и тестированию технических решений по импортозамещению». Судя по технической документации лота, размещенного на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», речь идет о разработке нового корпоративного почтового сервиса, а также системы многозвенного обмена сообщениями между сотрудниками. Дополнительно необходимо протестировать технические решения по импортозамещению Единой службы каталогов ЦБ. На выполнение работ отведено 12 месяцев. Их стоимость составляет 19,6 млн руб. и 19,8 млн руб. соответственно.

“Ъ” не нашел других тендеров ЦБ по импортозамещению. В самом Банке России на запрос “Ъ” не ответили.

По словам главного аналитика компании «РегБлок» Анны Авакимян, ЦБ все же реализовал как минимум один проект импортозамещения – в области телеконференций, сделав выбор в пользу решения от компании «Ростелеком». «Сумма затрат неизвестна»,— уточнила она.

Использование иностранного ПО, особенно субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ), несет множество рисков, таких как отсутствие контроля за доступом к данным, перспектива отзыва лицензий, запрет на получение обновлений программных продуктов, подчеркивает исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. В отношении тендера ЦБ он отметил, что «пока речь идет только о запросе предложений на обустройство тестового стенда, а не о самой закупке отечественного решения». По словам господина Лашина, «регулятор находится в процессе перехода на отечественное ПО и заинтересован в выборе подрядчиков с опытом разворачивания и обслуживания сложных IT-систем корпоративного класса».

Вопросами импортозамещения объектов КИИ российские власти занимаются много лет. Причем больше года назад были утверждены сроки перехода на преимущественное использование отечественного софта и оборудования (см. “Ъ” от 30 ноября 2021 года). События прошлого года, когда после начала СВО из страны ушли практически все международные вендоры (см. “Ъ” от 3 марта 2022 года, 17 августа 2022 года), лишь обострили ситуацию. Вместе с тем, согласно утвержденным правительством в августе 2022 года методическим рекомендациям, субъектам КИИ придется наращивать удельный вес отечественного софта.

Источник “Ъ” на рынке программного обеспечения отмечает, что «по квалификационным требованиям тендера пройти будет очень сложно, так что много участников вряд ли наберется». Ренат Лашин утверждает, что в стране есть несколько решений, соответствующих требованиям ЦБ,— это продукты CommuniGate Pro, Mailion и VK.

Наиболее близкими к государству компаниями на сегодняшний день являются «Ростелеком» и VK (владеющая в том числе Mail.ru), добавляет управляющий директор «Иволга Капитала» Дмитрий Александров. Уже существующие решения сертифицированы в ФСБ и ФСТЭК, и их будет относительно несложно адаптировать под нужды ЦБ, считает он. Из небольших вендоров, по словам экспертов, за контракт могла бы побороться Iva Technologies — разработчик систем ВКС и специализирующаяся на коммуникационных решениях.

По оценке АРПП, процесс перехода крупных организаций на отечественное ПО занимает 1,5–2 года. «В течение этого времени интеграторы проводят аудит бизнес-процессов и инфраструктуры, инициируют серию тестирований и пилотных внедрений, которые показывают соответствие функциональности конкретных продуктов потребностям пользователей»,— поясняет Ренат Лашин. Общие затраты такой структуры, как ЦБ, на импортозамещение опрошенные эксперты затруднились оценить.

Банки приоритизируют задачи в списках на реализацию в пользу перевода систем на отечественные решения, заметила директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова. «Российский рынок имеет потенциал к развитию собственных продуктов»,— отмечает эксперт. Однако, уточняет она, «резкий спрос на полную функциональность крупных международных вендоров он на сегодня не покрывает».

Как банки реализуют импортозамещение Контекст В Сбербанке “Ъ” сообщили, что используют более 60 собственных продуктов, объединенных в облачную цифровую платформу Platform V. Они закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры банка: бэкенд и фронтенд, интеграция, хранение и аналитика данных, а также предоставляют полный набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта. В 2022 году Сбербанк перевел на собственное ПО сеть банкоматов. Кроме того, были внедрены собственные решения для общения — сервис для видеоконференций SberJazz и корпоративный мессенджер «СберЧат». В ВТБ утверждают, что довели долю прикладных систем, независимых от импортных технологий, до 57%, розничный сегмент использует уже 95% отечественных технологий. В банке открыто более 30 проектов, в том числе проекты по миграции с RISC-серверов на x86-процессорную архитектуру, виртуализация, замена офисного и системного ПО, корпоративный портал, прикладное ПО, решения для систем хранения данных и т. д. В Россельхозбанке говорят об импортозамещении 75% информационных систем. В системе электронного документооборота, фронтальных решениях, средствах антивирусной защиты, системе предотвращения утечек информации, по данным банка, замещение достигло 100%. В МКБ отмечают опыт успешного замещения систем корпоративной коммуникации, информационной безопасности и других. Сейчас в банке проходят опытно-промышленную эксплуатацию решения в таких областях, как системное и офисное ПО, средства разработки, различные средства коммуникации, решения виртуализации, технологии управления ИТ-инфраструктурой, системы управления базами данных, системы резервного копирования, решения хранения данных и других. В Почта-банке обещают в течение трех лет заменить до 90% продуктов и ПО отечественными аналогами. Юлия Пославская

Ксения Куликова, Никита Королев, Юлия Пославская