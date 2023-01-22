В Москве пройдут сильные снегопады 30 и 31 января

Жителей Москвы 30 и 31 января ожидают сильные снегопады: снежный покров за два дня вырастет с 23 см до 29–34 см. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Настоящие снегопады предварительно прогнозируются в самые последние дни месяца — 30 и 31 января. В это время по климату обычно наступает самое холодное время в году, однако обойдется легкими морозами. Высота снежного покрова в Москве заметно подрастет с нынешних 23 см до 29 34 см»,— рассказал господин Тишковец «РИА Новости».

В середине января в Москву пришло потепление. Ночью 20 января в Москве был дождь и мокрый снег. Гидрометцентр объявлял в Москве желтый уровень погодной опасности из-за гололеда, грозы и ветра.

Анастасия Ларина