Соцсетки-бараночки

На «Кинопоиске» стартовал показ сериала «Фандорин. Азазель» — новой версии приключений знаменитого сыщика, снятой по мотивам романа Бориса Акунина. О впечатлениях от двух первых эпизодов рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из дореволюционного прошлого Эраста Фандорина (Владислав Тирон) перенесли в выдуманно-альтернативное настоящее

Фото: КиноПоиск Из дореволюционного прошлого Эраста Фандорина (Владислав Тирон) перенесли в выдуманно-альтернативное настоящее

Фото: КиноПоиск

В отличие от предыдущих адаптаций популярных произведений Акунина (мини-сериал «Азазель» 2002 года, фильмы «Турецкий гамбит» и «Статский советник» 2005-го, сериал «Пелагия и белый бульдог», 2009), аккуратно, насколько позволяли бюджеты, воспроизводивших на экране Россию, которую мы потеряли, новое шоу переносит персонажей и зрителей в Россию, которую мы так и не нашли. Здесь не случилось ни Октябрьской революции, ни, судя по тому, что одна из петроградских улиц носит имя императора Хирохито, Второй мировой войны. В 2023 году Россия остается империей, которой правит царь Николай III (Максим Матвеев) из династии Романовых. Имеется и премьер-министр Орлов (Евгений Стычкин), правда, детали государственного устройства туманны. Во втором эпизоде царь, его дядя Михаил Романов (Игорь Черневич), выполняющий функции министра обороны, и премьер-министр ведут переговоры с некоей неназванной страной на Ближнем Востоке о помощи в борьбе с повстанцами, причем Орлов настаивает на гуманитарной миссии, а дядя императора — на военной операции. Николай же, как его тезка из начала XX века, безволен, нерешителен и вообще хочет, чтобы от него отстали с этой политикой. Правда, хорошим семьянином, в отличие от предка, его не назовешь, потому что он входит в число безнадежно влюбленных поклонников певицы Амалии (Милена Радулович) — здешней femme fatale, а с женой, принцессой из Швеции (Уршула Малка), отношения у него напряженные.

Местом действия сериала вместо Москвы из первоисточника становится столица империи — Петроград, представляющий собой сплав настоящего и конфетно-бараночного прошлого. Здесь пишут с ятями и ерами, студенты носят форму, дворцы, никогда не делившиеся на коммуналки, принадлежат аристократическим фамилиям, однако молодежь зависает в соцсетях (самая популярная — «Портретъ»), на горизонте вздымаются небоскребы, молодой сотрудник сыскного управления Эраст Фандорин (Владислав Тирон) живет в депрессивно-футуристическом комплексе капсульных апартаментов, а по улицам ездят роботы-городовые, оснащенные системой распознавания лиц. «Век соцсетей — век тотального контроля»,— поясняет чиновник по особым поручениям Третьего отделения Бриллинг (Сергей Горошко), возглавивший расследование череды загадочных самоубийств. Он же пытается внедрить в полицейскую практику программу искусственного интеллекта «Мебиус», способную предсказывать преступления до их совершения. Получается такой легкий киберпанк с русскимъ акцентомъ или своего рода «Остров Крым» по-петроградски: блага и недостатки капиталистической цивилизации потребления в ассортименте, но при этом все свое, родное. А судя по реакции окружающих на Фандорина в платье, в которое он вынужден облачиться, чтобы проникнуть на вечеринку к Амалии, духовные скрепы в этой альтернативной России тоже устояли, и гендерная флюидность не приветствуется, как в настоящей реальности.

Весь этот антураж, пожалуй, пока является самой интересной составляющей сериала (ведь вымечтанная ностальгия по прекрасной России прошлого с благородными следователями и прекрасными дамами в беде во многом была залогом успеха и для книг). Детективная линия продвигается вперед неспешно и более или менее в соответствии с первоисточником. Больших сюрпризов она не преподносит, если не считать появления в качестве одного из фигурантов запутанного дела художника-акциониста Виктора Ульянова (Евгений Серзин), правнука того самого Ульянова, который после неудавшегося переворота сбежал в Аргентину, где ему воздвигли мавзолей.

Начинается же все со смерти богатого мажора Кокорина (Григорий Верник), которая выглядит как самостоятельное сведение счетов с жизнью, но проницательный не по годам Фандорин, поощряемый своим ментором, ветераном сыскной работы Ксаверием Феофилактовичем Грушиным (Александр Семчев), распознает убийство. За ним следует еще одно, на сцену выходит белоглазый наемный киллер с позывным «Азазель», число подозреваемых растет, а шефом начинающего сыщика вместо уютного Грушина становится резкий, но блистательный Бриллинг. Параллельно развивается робкий роман Фандорина с еще одной наследницей состоятельной титулованной семьи Лизой (Мила Ершова), которой в сериале отведена немного более активная роль, чем в романе,— правда, сам Эраст по контрасту стал выглядеть несколько глупее. Насколько важной для дальнейшего развития сюжета окажется «война башен» при дворе и при чем тут все-таки Ульянов, по двум эпизодам судить сложно. Но, в отличие от нескольких предыдущих оригинальных проектов «Кинопоиска», появляется желание это узнать, включив следующую серию,— а это уже прогресс.