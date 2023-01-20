В The Dolder Grand появится ресторан омакасе

В легендарном цюрихском отеле The Dolder Grand, располагающемся на горе с захватывающим видом на самый крупный город Швейцарии, открывается ресторан Mikuriya, практикующий омакасе — гастрономическую концепцию, набирающую популярность во всем мире, в том числе в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на отель The Dolder Grand

Вид на отель The Dolder Grand



Слово «омакасе» происходит от японского глагола «макасеру», что буквально означает «доверять», а образно переводится как «я оставлю это на ваше усмотрение». В данном случае довериться предложено шеф-повару Юсуке Сасаки, который не только решит, какие блюда сегодня подать гостям, но и сам лично приготовит их на глазах у гостей и подаст им. Для приготовления шеф использует такие ингредиенты, как камчатский краб, морские гребешки и говядина вагю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шеф-повар Юсуке Сасаки

Шеф-повар Юсуке Сасаки



Сет включает 18 блюд, впрочем, порции в соответствии с традициями омакасе маленькие. Название Mikuriya означает «кухня для особых гостей», и это не просто фигура речи: за стойкой ресторана может одновременно разместиться максимум восемь участников трапезы. Кулинарное действо продлится целый вечер. Ресторан расположился в 100-метровом cьюте отеля с видом на историческое здание The Dolder Grand и будет работать пять вечеров в неделю, кроме понедельника и воскресенья. К выбранным блюдам особые гости шефа Сасаки могут заказать саке, сетю или японское пиво.