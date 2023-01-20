В The Dolder Grand появится ресторан омакасе

В легендарном цюрихском отеле The Dolder Grand, располагающемся на горе с захватывающим видом на самый крупный город Швейцарии, открывается ресторан Mikuriya, практикующий омакасе — гастрономическую концепцию, набирающую популярность во всем мире, в том числе в Москве.
Вид на отель The Dolder Grand
Слово «омакасе» происходит от японского глагола «макасеру», что буквально означает «доверять», а образно переводится как «я оставлю это на ваше усмотрение». В данном случае довериться предложено шеф-повару Юсуке Сасаки, который не только решит, какие блюда сегодня подать гостям, но и сам лично приготовит их на глазах у гостей и подаст им. Для приготовления шеф использует такие ингредиенты, как камчатский краб, морские гребешки и говядина вагю.
Шеф-повар Юсуке Сасаки
Сет включает 18 блюд, впрочем, порции в соответствии с традициями омакасе маленькие. Название Mikuriya означает «кухня для особых гостей», и это не просто фигура речи: за стойкой ресторана может одновременно разместиться максимум восемь участников трапезы. Кулинарное действо продлится целый вечер. Ресторан расположился в 100-метровом cьюте отеля с видом на историческое здание The Dolder Grand и будет работать пять вечеров в неделю, кроме понедельника и воскресенья. К выбранным блюдам особые гости шефа Сасаки могут заказать саке, сетю или японское пиво.