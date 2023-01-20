Горьковская железная дорога перечислила в бюджет 13 млрд рублей за год

По итогам 2022 года Горьковская железная дорога (ГЖД) перечислила в бюджеты субъектов России, где проходит магистраль, и во внебюджетные фонды более 13 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании. Общая сумма снизилась на 7,8% за год.

Большая часть платежей ГЖД пришлась на Нижегородскую область — 8,2 млрд руб. (-11,8% к 2021 году). Отчисления магистрали в бюджет Татарстана превысили 1,4 млрд руб. (объем не изменился), Кировской области — 1,1 млрд руб. (+10%). В остальных шести регионах налоговые выплаты составили 2,3 млрд руб.

Елена Ковалева