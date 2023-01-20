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Основателя Пермского кадетского училища сменил сотрудник аппарата Росгвардии

Начальник Пермского президентского кадетского училища войск национальной гвардии имени героя России Кузьмина Сергей Каменев покинул занимаемую должность. По данным «Ъ-Прикамье», господин Каменев вышел на пенсию после окончания очередного контракта. Новым руководителем образовательного учреждения стал Евгений Каныгин, ранее работавший в управлении образования главного управления кадров Росгвардии.

Сергей Каменев

Сергей Каменев

Фото: Кадетское училище

Сергей Каменев

Фото: Кадетское училище

Этим образовательным учреждением господин Каменев руководил с 1996 года. Тогда по его инициативе был создан лицей милиции при ГУВД по Пермскому краю, который затем преобразован в школу-интернат «Лицей полиции», его правопреемником стал кадетский корпус.

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