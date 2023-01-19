«Автомобилист» на выезде всухую проиграл московскому «Динамо» 3:0

Хоккейный клуб «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде в Москве проиграл местному «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0 (0:0; 1:0; 2:0).

Открыть счет «Динамо» смогло на шестой минуте второго периода — Богдан Тринеев проследовал по борту за воротами «Автомобилиста», передал шайбу Ивану Игумнову, ехавшему позади, Игумнов перевел обратно Тринееву, выехавшему в центр, а тот — броском с ходу отправил шайбу в сетку свердловчан (1:0).

Второй гол хозяева забили за четыре минуты до конца матча — Джордан Уил заехал в зону «Автомобилиста», уложил защитника и отдал пас Ивану Игумнову, который щелчком отправил шайбу в ворота гостей (2:0). В конце встречи «Автомобилист» сменил вратаря на шестого полевого игрока, но «Динамо» забило гол в пустые ворота (3:0). Автором третьей забитой шайбы стал Павел Кудрявцев.

Следующий матч «Автомобилист» проведет в субботу, 21 января. Команда в Екатеринбурге встретит «Барыс» из Казахстана.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Катерина Якушева