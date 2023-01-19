Горелкин рассказал, при каких условиях онлайн-банк ВТБ в Telegram будет признан незаконным

Если Роскомнадзор юридически признает Telegram иностранным мессенджером, то ВТБ, запустивший онлайн-банк внутри Telegram, будет нарушать закон. Об этом «Ъ» сказал депутат Антон Горелкин — автор уже принятых поправок в федеральный закон «Об информации», по которым с 1 марта к иностранным мессенджерам будет запрещено подключать сервисы по переводу денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Горелкин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Антон Горелкин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Реестр зарубежных мессенджеров — это зона ответственности Роскомнадзора. Если Telegram окажется в этом реестре, сервис, разработанный ВТБ, не сможет работать на законных основаниях. Но в этом случае банк сможет перенести свои наработки в тот же "VK Мессенджер", который тоже поддерживает чат-боты»,— сказал господин Горелкин «Ъ». Telegram, созданный сооснователями «ВКонтакте» Николаем и Павлом Дуровыми, зарегистрирован в ОАЭ и на Виргинских островах.

Ограничения на работу через мессенджеры были в декабре внесены в законопроект, изначально касавшийся лимитов на иностранное владение сервисами объявлений. Президент России Владимир Путин подписал закон 29 декабря 2022 года. Согласно закону, компаниям и структурам, выполняющим «государственное или муниципальное задание», запрещается использовать зарубежные мессенджеры для передачи личных данных, информации о платежах, переводах и банковских счетах. Реестр таких мессенджеров должен вести Роскомнадзор.

Ранее сегодня, 19 января, ВТБ объявил о запуске онлайн-банка, созданного на базе чат-бота банка в Telegram. Разработка позиционируется как альтернатива мобильному приложению, недоступному в магазинах App Store и Google Play после введения санкций США в отношении ВТБ. Банк объявил, что к концу года намерен внедрить в Telegram-сервис все привычные услуги, включая платежи и переводы.

О требованиях к интернет-сервисам — в материале “Ъ” «Мессенджеры вписали в объявления».

Юрий Литвиненко