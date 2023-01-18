Жителя Удмуртии осудили за вырубку деревьев в Балезинском лесничестве в крупном размере

В Удмуртии вступил в законную силу приговор суда в отношении жителя, который занимался незаконной рубкой деревьев на территории Балезинского района (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Установлено, что подозреваемый незаконно вырубал лесные насаждения, после чего сбывал древесину. В результате лесничеству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно, а также назначил испытательный срок на один год.