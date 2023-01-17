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Российский инвестиционный форум в Сочи отменили в четвертый раз

Российский инвестиционный форум отменили в четвертый раз подряд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, в фонде «Росконгресс» не зарегистрировано заявок на застройку стендов на РИФ в 2023 году. По данным сайта фонда, в последний раз форум планировали провести в 2022 году. В настоящее время сведений о предстоящем мероприятии на ресурсе организатора нет.

Три года подряд инвестфорум откладывали из-за эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса. В качестве вероятной причины отмены РИФ-2023 эксперты называют политическую обстановку.

Анастасия Донскова

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