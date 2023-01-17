Реставрации оптимизируют бюджет

В этом году городская программа КГИОП на реставрацию памятников истории и культуры будет вдвое меньше, чем в прошлом: 1,8 млрд против 4,09 млрд рублей. В комитете не объяснили причины сокращения финансирования, но активисты исторических районов считают программу этого года даже завышенной — с учетом того, что в нее вошли объекты, начатые в прошлом и предыдущие годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2022 году программа КГИОП оценивалась в 4,09 млрд рублей и на момент первого чтения бюджета 2023–2025 годов была освоена на 14,8%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В 2022 году программа КГИОП оценивалась в 4,09 млрд рублей и на момент первого чтения бюджета 2023–2025 годов была освоена на 14,8%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В соответствии с бюджетом Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов общий объем средств, выделенных на работы по сохранению объектов культурного наследия (ОКН), находящихся в государственной собственности, составляет примерно 6,2 млрд рублей, в том числе в 2023 году — 1,814 млрд, в 2024 году — 2,118 млрд, в 2025 году — 2,268 млрд. В 2022 году программа КГИОП оценивалась в 4,09 млрд рублей и на момент первого чтения бюджета 2023–2025 годов была освоена на 14,8% (см. “Ъ” от 04.09.2022).

«В этом году планируется сконцентрировать имеющиеся финансовые ресурсы на продолжении реставрационных работ таких знаковых для города ОКН, как ансамбль зданий улицы Зодчего Росси, ансамбль Аничкова дворца, Смольный монастырь, Спасо-Преображенский собор, колокольня Николо-Богоявленского Морского собора, особняк Дурново, Московские триумфальные ворота, дома Бецкого и Гротена на Миллионной улице и другие»,— рассказали в пресс-службе комитета. Кроме этого, начнутся работы по реставрации ограды Сада памяти жертв расстрела 1905 года (сад 9-го Января), фасадов римско-католического храма Святого Сердца Господа Иисуса (ул. Бабушкина, 57). Будут проводиться работы по реставрации фасадов зданий ансамбля площади Островского: продолжится реставрация фасадов здания Министерства народного просвещения и начнется реставрация фасадов здания дирекции императорских театров со стороны площади Островского.

Продолжится в этом году и реализация программы реставрации фасадов объектов культурного наследия — многоквартирных домов. Планируется привести в порядок 44 объекта, на 33 из которых работы ведутся с предыдущих лет. По 26 объектам запланирована разработка проектной документации на ремонт и реставрацию фасадов, включая продолжение ранее начатых работ на 10 объектах, сообщили в КГИОП.

«Исходя из количества объектов, включенных в программу этого года, бюджет даже завышен,— считает координатор общественного и градозащитного движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.— Мы же понимаем, что бюджет прошлого года не освоен полностью, на большинстве зданий работы начаты в прошлые годы, а из новых объектов в программу попали единицы».

Среди жителей, активистов Центрального района и подрядчиков ходит шутка, что все деньги города на реставрацию уходят на строительные леса, говорит господин Костров. «Наглядным примером такого объекта сегодня является дом на Кирочной улице напротив метро "Чернышевская". Глядя на эти красивые леса, некоторые подрядчики, знающие цену их аренды, говорят, что на эти деньги можно было бы отремонтировать весь фасад дома»,— делится наблюдениями активист.

По словам генерального директора «Геоизол» Елены Лашковой, 90% заказов в сфере реставрации и реконструкции сегодня — это госконтракты. «Основной фокус внимания при формировании программы сосредоточен на возрождении или сохранении так называемых ключевых объектов культурного наследия федерального значения, часть их которых уже давно требовала комплексной реставрации. Многочисленные памятники регионального значения, которые также находятся в аварийном состоянии, еще ждут своего часа»,— отмечает госпожа Лашкова.

При этом отдельные хорошо отреставрированные здания почему-то быстро приходят в плачевное состояние, добавляет руководитель «Геоизола»: «В этой связи я вижу проблему, прежде всего, в том, что у большинства домов нет рачительных и заботливых хозяев».

Александра Тен