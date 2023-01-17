«Хуа-Жэнь» недосчитался соотечественников

Отсутствие китайских туристов могло негативно сказаться на бизнесе ГК «Хуа-Жэнь», которая управляет в Петербурге ориентированной на них гостиницей «Нихао» и готовит к запуску апарт-отель Shine. Банкротства структур группы из-за невыплаченной неустойки добивается Русский торгово-промышленный банк. В «Хуа-Жэнь» считают действия кредитной организации незаконными и обещают их обжаловать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Русский торгово-промышленный банк подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти заявления о банкротстве ООО «Хуа Фун», ООО «Хуа-Жэнь Интернешнл» и ООО «Леннедвижимость». Это структуры ГК «Хуа Жэнь», которая занимается гостиничным, ресторанным и девелоперским бизнесом в Санкт-Петербурге. Среди ее проектов отель «Нихао» на Таллинской улице, готовящийся к открытию апарт-комплекс Shine, рестораны «Москва-Пекин» и «Нихао», а также несколько коттеджных поселков. Компанией «Леннедвижимость» владеют китайские предприниматели Ли Яньцюань и Цзян Идэ. Владельцем «Хуа-Жэнь Интернешнл» выступает Чжао Цзяньцзюнь, ему же совместно с Хуаном Фушуем принадлежат «Хуа Фун».

Также Русский торгово-промышленный банк пытается обанкротить Ван Линаня, который был президентом ГК «Хуа Жэнь». Речь идет о задолженности в 73,5 млн рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Аналогичную сумму банк требует с компаний «Хуа Фун» и ООО «Хуа-Жэнь Интернешнл».

В Агентстве страхования вкладов (АСВ, конкурсный управляющий Русского торгово-промышленного банка) объяснили обращение в суд ненадлежащим выполнением обязательств. Заемщик ООО «Хуа Фун» и поручители по кредитному договору в 2021 году заключили мировое соглашение с банком, но выплатили долг с задержкой почти в год, что привело к формированию неустойки, сообщил «Ъ-СПб» представитель АСВ.

Директор правового департамента ГК «Хуа-Жэнь» Жанна Новикова пояснила «Ъ-СПб», что заявленная сумма требований не была установлена судебным решением и не отвечает принципу соразмерности причиненным убыткам. Действия АСВ незаконны, так как направлены исключительно на причинение вреда компании и наносят значительный ущерб ее деловой репутации, подчеркнула она. В связи с этим планируются жалоба в Центробанк и судебные иски в отношении Русского торгово-промышленного банка, говорит госпожа Новикова.

Делавшие ставку на китайцев отели испытывают сложности, поскольку из-за пандемии групповых туристов из этой страны не было уже три года, отмечает генеральный директор Cronwell Management Алексей Мусакин. С учетом низкой загрузки у «Хуа-Жэнь» могли возникнуть сложности с выполнением обязательств перед банком, соглашается генеральный директор Yard Group Андрей Кошкин. После начала пандемии ориентированным на китайских туристов гостиницам пришлось оптимизировать фонд оплаты труда и переключиться на работу с российскими группами, объясняет господин Кошкин. Но конкурировать за локальных туристов для отеля на Таллинской улице непросто, учитывая не самую удачную локацию и инфраструктуру, которая заточена под потребности китайцев, уверен господин Мусакин.

По данным NF Group, в 2022 году средняя загрузка петербургских отелей составила 66%. Это на 2% выше, чем в 2021 году, но на 4% ниже, чем в допандемийный период. При этом по количеству иностранных туристов прошлый год оказался провальным для России: относительно 2019 года их число сократилось на 95%, напоминает господин Кошкин. До сих пор не восстановился от кризиса и рынок апартаментов. В 2022 году их продажи сократились в 2,2 раза к предыдущему году, подсчитали в NF Group. Сейчас этот сегмент находится на уровне 2016–2017 года, когда формат апартаментов только начинал активно развиваться, отмечают в компании.

На рестораны группы «Хуа Жэнь» также негативно повлияло отсутствие туристических групп из Китая, которые обеспечивали им основную выручку, предполагает вице-президент Федерации отельеров и рестораторов России Леонид Гарбар. Среди российских туристов рестораны подобного формата не пользуются такой популярностью, а размер местной диаспоры в Санкт-Петербурге вряд ли в состоянии обеспечить им приемлемый уровень посещаемости, рассуждает эксперт.

Сумма неустойки не учитывается при рассмотрении вопроса об обоснованности банкротного иска, поэтому им обычно не придают большого значения в таких делах, указывает руководитель практики разрешения споров и банкротства Maxima Legal Сергей Бакешин. Шанс на введение процедуры наблюдения очень высок в том случае, если требования кредитора состоят не только из неустойки и долг не будет погашен, резюмирует он.

Константин Куркин