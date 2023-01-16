Пермские птицеводы смогут поставлять продукцию в страны ближнего зарубежья

Россельхознадзор включил птицефабрику «Пермская» (входит в ГК «Продо») в федеральный реестр экспортеров в системе «Цербер» ФГИС «ВетИС», сообщает пресс-служба предприятия. По данным фабрики, это решение дает «Пермской» право поставлять свою продукцию в страны Евразийского экономического союза: Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию.

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Для его получения предприятие прошло ветеринарно-санитарную экспертизу на соответствие требованиям России и других стран Таможенного союза. На экспорт птицефабрика «Пермская» будет поставлять целые тушки бройлеров, а также продукты разделки – филе, бедро, крылья, голени и др. Планируется отправлять в страны ЕАЭС до 300 тонн продукции в месяц.

Птицефабрика «Пермская» — одно из старейших сельскохозяйственных предприятий Пермского края, расположена в поселке Сылва Пермского района. Репродуктор птицефабрики находится в другом населенном пункте Пермского района — селе Бершеть. Предприятие было основано в феврале 1981 года. С 2004 года фабрика входит в группу компаний «Продо» — крупного сельскохозяйственного холдинга, который основан на средства компании Millhouse, управляющей активами Романа Абрамовича.

В настоящее время птицефабрика «Пермская» является крупнейшим производителем курятины в регионе. В год предприятие производит около 35 тыс. тонн мяса под брендами «Троекурово», «Рококо» и «Ясная горка». В 2021 году выручка АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 112,6 млн руб.