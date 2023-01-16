«Россети Тюмень» разработали решение для борьбы с обледенением на проводах ЛЭП

Энергетики «Россети Тюмень» в рамках НИОКР разработали оборудование для удаления изморозевых и инеевых отложений с линий электропередачи (ЛЭП), что особенно актуально для регионов Крайнего Севера и Арктики. Сейчас специалисты ведут апробацию разработки.

Ожидается, что применение устройств возбуждения колебаний (УВК-М) позволит минимизировать риски развития нештатных ситуаций на ЛЭП при воздействии неблагоприятных погодных условий. Как отметили в энергокомпании, на реализацию проекта будет выделено свыше 30 млн рублей.

В местах расположения энергообъектов «Россети Тюмень» из-за сильного обводнения и заболоченности почв при наступлении холодов начинается вымораживание влаги с образованием инея на ЛЭП. Такие отложения имеют хрупкую структуру и способствуют внезапному осыпанию с проводов. К тому же сброс инея может привести к короткому замыканию, повреждению проводов или троса и отключению ЛЭП.

Испытания разработок УВК-М энергетики проведут на линиях электропередачи в двух северных регионах страны. В октябре 2022 года компания уже установила 8 опытных образцов на высоковольтной линии в Ямало-Ненецком автономном округе и 25 устройств на высоковольтной ЛЭП в ХМАО-Югре. Новое оборудование обеспечит автоматизированный сброс инеевых отложений при достижении пороговых нагрузок и предотвратит пляску проводов. В результате опытной эксплуатации, которая продлится до ноября 2023 года, будет проведена оценка работы устройств в реальных условиях. Специалисты также соберут информацию для дальнейшего совершенствования оборудования.

Напомним, что ранее энергетики провели успешную апробацию автоматизированной системы восстановления изоляции в ХМАО-Югре. Использование новой технологии увеличило межремонтный период и повысило надежность работы дорогостоящего оборудования.