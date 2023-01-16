ГАТИ опубликовала график закрытия движения на дорогах Петербурга с 18 января

В Санкт-Петербурге в связи с ремонтными работами с 18 января вводятся ограничения по трем адресам в трех районах города, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции города (ГАТИ).

Так, в Невском районе по 4 февраля работы по строительству газопровода закроют движение транспорта по улице Лопатина в направлении от улицы Подвойского до улицы Кржижановского. Также в Колпинском районе по 30 марта продлевается закрытие улицы Полевой в поселке Петро-Славянка.

Кроме того, в Красносельском районе на сутки с 19 по 20 января ограничивается движение по Аннинскому шоссе от Стрельнинского шоссе до 1-й линии в Горелово.

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