Умер актер Владимир Ипатов

Актера Владимира Ипатова нашли мертвым в его квартире в Москве. Тело обнаружили полицейские 15 января. Об этом сообщил ИА REGNUM со ссылкой на источники.

По их информации, Владимир Ипатов пропал до Нового года. Его дочь не могла до него дозвониться несколько недель и обратилась в полицию.

Полицейские вскрыли квартиру актера на юго-западе Москвы. В одной из комнат они обнаружили тело Владимира Ипатова. Согласно результатам экспертизы, он умер месяц назад.

Владимиру Ипатову было 64 года. Он снимался в «Последнем богатыре», «Физруке», «Закрытой школе» и многих других фильмах.

Олеся Павленко