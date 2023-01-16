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«Циан»: вторичное жилье в Нижнем Новгороде подорожало на 9% за год

Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в Нижнем Новгороде достигла 118,7 тыс. руб. в январе 2023 года, подсчитали аналитики «Циана». За месяц цены выросли на 1,5%, за год — на 9,1%.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средняя стоимость вторичной недвижимости в городах-миллионниках в январе составила 124,1 тыс. руб. за кв. м. Жилье подорожало на 0,9% к декабрю 2022 года.

Динамика цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России

Средняя цена (тыс. руб. за кв. м) Динамика (%)
янв.22 дек.22 янв.23 За год За месяц
Москва 303,4 302,2 303,7 0,10% 0,50%
Санкт-Петербург 194,4 199,8 201,2 3,50% 0,70%
Казань 135,2 143,9 144,6 7,00% 0,50%
Нижний Новгород 108,8 116,9 118,7 9,10% 1,50%
Краснодар 110,7 113,5 117,1 5,80% 3,20%
Новосибирск 100,6 111,8 112,6 11,90% 0,70%
Екатеринбург 98,4 106,9 108,9 10,70% 1,90%
Ростов-на-Дону 93 105,6 108 16,10% 2,30%
Уфа 93,7 104,7 105,7 12,80% 1,00%
Самара 89,6 101,7 104,5 16,60% 2,80%
Красноярск 90,6 101,2 101,1 11,60% –0,10%
Омск 78 87 88,8 13,80% 2,10%
Воронеж 80,3 87 88,2 9,80% 1,40%
Пермь 79,5 86,6 87,2 9,70% 0,70%
Волгоград 69,8 81,7 82,8 18,60% 1,30%
Челябинск 58 68,6 70,2 21,00% 2,30%
Московская область 156,2 158,4 156 –0,10% –1,50%
Ленинградская область 125,3 135,9 133,7 18,60% –1,60%

Источник: данные «ЦИАН.Аналитики».



Эксперты говорят о стагнации на вторичном рынке, которая вызвана ростом предложения и низкой активностью покупателей. По их словам, большинство сделок по-прежнему заключаются со скидкой, а предпосылок к увеличению спроса и цен на вторичное жилье пока нет.

Подробнее о ситуации – в материале «Ъ» «Вторичное жилье не привлекает покупателей».

Елена Ковалева

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