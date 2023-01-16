«Циан»: вторичное жилье в Нижнем Новгороде подорожало на 9% за год

Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в Нижнем Новгороде достигла 118,7 тыс. руб. в январе 2023 года, подсчитали аналитики «Циана». За месяц цены выросли на 1,5%, за год — на 9,1%.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Средняя стоимость вторичной недвижимости в городах-миллионниках в январе составила 124,1 тыс. руб. за кв. м. Жилье подорожало на 0,9% к декабрю 2022 года.
Динамика цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России
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Источник: данные «ЦИАН.Аналитики».
Эксперты говорят о стагнации на вторичном рынке, которая вызвана ростом предложения и низкой активностью покупателей. По их словам, большинство сделок по-прежнему заключаются со скидкой, а предпосылок к увеличению спроса и цен на вторичное жилье пока нет.
Подробнее о ситуации – в материале «Ъ» «Вторичное жилье не привлекает покупателей».