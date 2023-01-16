Житель Башкирии осужден за ложное сообщение о минировании дома

Нефтекамский городской суд признал 31-летнего Рината Ахметьянова виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Установлено, что в сентябре прошлого года Ринат Ахметьянов, находясь в состоянии алкогольного опьянения в Сургуте, позвонил в дежурную часть полиции и сообщил ложную информацию о готовящемся в Нефтекамске взрыве жилого дома с административными помещениями. На суде подсудимый признал вину и раскаялся, пояснив, что сделал это из-за обиды на руководство организации с прежнего места работы, которое, по его словам, уволило его, не выплатив зарплату.

Суд назначил подсудимому три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Влада Шипилова

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