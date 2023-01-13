Курс доллара на Мосбирже за неделю потерял 3,33 рубля

Курс доллара за неделю упал на 3,33 руб., юань потерял 25 коп. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

13 января доллар на 19:00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,03 руб., до 68,79 руб. Юань вырос на 17 коп., до 10,19 руб. Евро поднялся на 1,01 руб., до 74,15 руб.

За неделю доллар упал на 3,33 руб., юань — на 25 коп., евро — на 2,02 руб.

Рубль укрепляется после решения ЦБ, который с 13 января в рамках валютного правила вернулся к операциям с иностранной валютой на внутреннем рынке. Они будут проходить в инструменте «китайский юань—рубль».

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Подробнее о валютном правиле читайте в материале «Минфин взял за правило».

Дарья Эрозбек