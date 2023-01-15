Главные анонсы 16−22 января

16 января, понедельник

В Давосе (Швейцария) начнется Всемирный экономический форум.

Белоруссия и Россия проведут совместные летно-тактические учения.

В Москве Верховный суд РФ рассмотрит иск генпрокурора Игоря Краснова о признании международной организации «Маньяки. Культ Убийств» (М.К.У.) террористической и ее запрете в стране.

В Мельбурне (Австралия) стартует теннисный турнир Большого шлема Australian Open.

17 января, вторник

В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

В Минске (Белоруссия) Минский горсуд рассмотрит уголовное дело против белорусских оппозиционеров Светланы Тихановской, Павла Латушко, Марии Мороз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.

18 января, среда

В Брюсселе (Бельгия) соберется военный комитет НАТО.

В Удмуртии состоится суд по делу президента адвокатской палаты республики Дмитрия Талантова, обвиняемого в распространении ложной информации о ВС РФ.

Во Владивостоке, как ожидается, Ленинский районный суд огласит приговор экс-мэру Олегу Гуменюку, обвиняемому в получении взяток общей суммой почти 40 млн руб.

19 января, четверг

Во Франции запланирована всеобщая забастовка профсоюзов против пенсионной реформы.

20 января, пятница

В Германии в формате «Рамштайн» пройдет встреча представителей министерств обороны западных стран по вопросу военной помощи Украине.

21 января, суббота

В Москве на Красной площади состоится возложение венков и цветов к Мавзолею Ленина по случаю 99-летней годовщины со дня смерти Владимира Ленина.

В Москве пройдет Кубок «Первого канала» по фигурному катанию.

22 января, воскресенье

В Софии (Болгария) местный футбольный клуб «Левски» проведет товарищеский матч с московским «Спартаком».

В Стамбуле (Турция) запланировано открытие линии метрополитена, ведущей к новому аэропорту.