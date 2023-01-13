Воронежские власти готовы направить 1,5 млрд рублей на благоустройство общественных территорий в 2023 году

В 2023 году на улучшение городской среды Воронежской области планируется направить 1,5 млрд руб., сообщили в региональном департаменте ЖКХ и энергетики. В том числе, уточнили в ведомстве, 646 млн будет привлечено из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам главы департамента Максима Зацепина, средства пойдут не только на обновление общественных пространств, но и на благоустройство дворов: «Их окончательный перечень сейчас формируется. Ожидается, что их будет не меньше, чем в прошлом году».

Сейчас, по данным ведомства, муниципальные власти ищут подрядчиков для благоустройства. Их необходимо отобрать до 1 апреля, чтобы «с наступлением первых теплых дней» приступить к работе. Всего в рамках нацпроекта в 2023 году планируется обновить 31 пространство — 14 пешеходных зон, шесть парков, пять скверов, три набережных и одну площадь в 15 районах области. Пока найдены подрядчики на пять проектов в районах области.

Кроме того, власти планируют продолжить реконструкцию наиболее крупных объектов в Воронеже — проспекта Революции и Петровской набережной. Стоимость работы на проспекте составляет 521,3 млн руб., первая очередь набережной оценивается в 762,2 млн.

Подробнее о том, кто получили контракты на эти работы, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Россети" закинули в воду».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте