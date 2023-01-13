Губернатор Ульяновской области Алексей Русских рекомендовал чиновникам за границу не выезжать

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал распоряжение об особенностях выезда за пределы РФ на период проведения специальной военной операции. Распоряжение официально нигде не публиковалось, подписано 11 января, но известно о нем стало в четверг вечером.

Согласно документу, всем лицам, замещающим должности госдолжности и должности государственной гражданской службы в госорганах региона, а также работникам подведомственных им учреждений на период проведения специальной военной операции и до особого распоряжения рекомендовано воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации в период нахождения в очередных отпусках. Аналогичная рекомендация дано в распоряжении и для органов власти муниципальных образований региона.

Фактически документ касается всех работников органов власти и подведомственных учреждений, вплоть до уборщиц и водителей.

Ранее, 10 января на аппаратном совещании, Алексей Русских раскритиковал чиновников, выезжавших за границу в отпуск и на новогодние праздники, отметив, что «запретить это не можем», но рекомендуется этого не делать, «мало того, что вереницей ездят туда, так еще и выставляют в соцсетях…». Речь идет о заместителе министра спорта Максиме Соболеве, который провел романтический отпуск на Шри-Ланке, и заместителе директора ОГКУ «Правительство для граждан» Светлане Опенышевой, которая также выложила в VK фотографии отдыха на море за рубежом (судя по всему, в Тайланде). Губернатор рекомендовал непосредственным руководителям чиновников «разобраться», пообещав, что иначе он разберется сам.

Глава государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский пояснил «Ъ-Волга», что «распоряжение носит рекомендательный характер, поскольку на региональном уровне нет полномочий по ограничению выезда, каких-либо нормативных или законодательных актов о запрете выезда тоже нет, и наказать в административном порядке чиновника невозможно. «Но все понимают, что означает рекомендация, и можно говорить только о моральной ответственности», – добавил господин Преображенский, заметив, что единственный документ, на который можно будет опираться, – это региональный Кодекс профессиональной этики сотрудников правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти региона, где оговариваются требования к поведению чиновников.

Сейчас с зарубежными отпускниками разбирается совет (комиссия) по вопросам профессиональной этики регионального правительства и администрации губернатора. Зампред комиссии, глава управления по вопросам госслужбы и кадров администрации губернатора Елена Чехунова сказала, что «комиссия пока работу не завершила».

Сергей Титов, Ульяновск