На «Азоте» стартовала программа «Навигатор наставничества»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» объявляет о старте программы «Навигатор наставничества».

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В рамках проекта пройдут мастер-классы и циклы тренингов, обучающие вебинары и интеллектуальные игры, круглые столы и дискуссии по обмену опытом, а также состоится конкурс «Лучший наставник». Действующие заслуженные наставники станут героями видеопроекта «Лица завода. Золотой фонд».

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Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

Совет наставников успешно функционирует на «Азоте» с 2012 года. О наших специалистах знают не только в городе, но и за его пределами — портреты 13 наших сотрудников размещены на Доске Почета наставников России на сайте Центрального Института Труда. И в 2023 году – Году педагога и наставника — мы делаем акцент на мероприятиях, направленных на повышение качества подготовки и укрепление профессионального сотрудничества.

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На «Азоте» более 100 сотрудников-наставников оказывают помощь молодым специалистам в адаптации на рабочих местах, подготовке и оценке освоения профессии, обеспечивают принцип преемственности сотрудников филиала. Конкурс «Лучший наставник» проводится на предприятии ежегодно. Его цель — выявить и поощрить наставников-новаторов, повысить их профессиональные компетенции. Видеопроект «Лица завода. Золотой фонд» стартует в 2023 году. В нем примут участие 45 наставников «Азота», которые поделятся своим опытом работы и преподавательской деятельности. «Центральный Институт Труда» (ЦИТ) —профессиональное объединение наставников и организаторов производства, созданное в 2017 году, с целью развития института наставничества и организационного управления производством в России. «Доска Почета наставников России» ЦИТ появилась в апреле 2020 года.