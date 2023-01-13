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Коммерсантъ FM
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Российских школьников научат играть в лапту

Минпросвещения разработало образовательный курс по игре в лапту для учащихся школ. Модуль «Лапта» будет реализовываться в рамках уроков физкультуры и внеурочной деятельности для школьников с первого по 11-й классы, сообщает пресс-служба министерства.

Игра в лапту

Игра в лапту

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Игра в лапту

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Лапта — двухсторонняя командная игра с битой и мячом, которая проводится на прямоугольной площадке, ограниченной боковыми и лицевыми линиями.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, образовательный модуль «Лапта» разработан для систем начального общего, основного общего и среднего общего образования. Модуль одобрен решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию и включен в реестр примерных основных общеобразовательных программ Минпросвещения.

В пояснительных материалах отмечается, что «Лапта» позволит улучшить подготовку школьников к сдаче ГТО, а юношей — к службе в российских вооруженных силах.

Решение о внедрении в образовательную программу модуля по игре в лапту было принято по итогам встречи глав Минпросвещения и Минспорта Сергея Кравцова и Олега Матыцина 20 октября.

Милена Костерева

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