Российских школьников научат играть в лапту

Минпросвещения разработало образовательный курс по игре в лапту для учащихся школ. Модуль «Лапта» будет реализовываться в рамках уроков физкультуры и внеурочной деятельности для школьников с первого по 11-й классы, сообщает пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игра в лапту

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Игра в лапту

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Лапта — двухсторонняя командная игра с битой и мячом, которая проводится на прямоугольной площадке, ограниченной боковыми и лицевыми линиями.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, образовательный модуль «Лапта» разработан для систем начального общего, основного общего и среднего общего образования. Модуль одобрен решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию и включен в реестр примерных основных общеобразовательных программ Минпросвещения.

В пояснительных материалах отмечается, что «Лапта» позволит улучшить подготовку школьников к сдаче ГТО, а юношей — к службе в российских вооруженных силах.

Решение о внедрении в образовательную программу модуля по игре в лапту было принято по итогам встречи глав Минпросвещения и Минспорта Сергея Кравцова и Олега Матыцина 20 октября.

Милена Костерева